De terugloop van de autoverkoop door corona baart de sector zorgen. De achteruitgang manifesteert zich het sterkst in de verkoop aan particulieren en treft ook Dacia, dat de voorbije jaren nochtans een succesvol parcours heeft afgelegd. Op het autosalon van München (7 tot 12 september) presenteert het budgetmerk in wereldpremière een veelzijdige 7-zitter.

Dacia, is dat niet het budgetmerk van Renault Group? Dat klopt, maar de Roemeense constructeur heeft een voorgeschiedenis en die gaat terug tot 1968 en de lancering van de Dacia 1300, een onder licentie gebouwde Renault 12. Die bleef overigens tot 2004 in productie en was in de voormalige Oostbloklanden een echte bestseller. In de loop der jaren breidde het Dacia 1300-gamma uit met een pick-up en bestelwagenversie. Dit model maakt ondertussen deel uit van het communistisch industrieel erfgoed en wordt in de volksmond Papuc (pantoffel) genoemd.

Na de val van de Berlijnse Muur en het ineenstorten van het Oostblok leek Dacia een vogel voor de kat. Dat het uiteindelijk niet zover is gekomen, heeft te maken met de tijdsgeest van de jaren negentig... the sky was the limit. Om de grootste te worden of te blijven, kochten een aantal merken (verlieslatende) collega's op. Zo kwamen het Zweedse Volvo en Engelse Jaguar Land Rover in handen van Ford, Saab werd eigendom van GM. Mercedes-Benz ging een alliantie aan met het Amerikaanse Chrysler en BMW beproefde zijn geluk in het Verenigde Koningrijk met de overname van Rover. Maar zowel Mercedes-Benz als BMW hielden een kater over aan hun expansiedrift. Beide betaalden cash voor hun overmoed. Renault had meer geluk. Om voet aan de grond te krijgen op de nieuwe groeimarkten in Oost-Europa palmde de Franse autobouwer in 1999 het noodlijdende Dacia in. Het kreeg zo op een goedkope manier de sleutel van de toegangspoort tot Oost-Europa in handen en plukt daar nog elke dag de vruchten van. Onder de vleugels van Renault kreeg Dacia ongekende groeimogelijkheden. Renaults opvolger voor de Dacia 1300 werd de Logan, die afhankelijk van de regio voor zo'n 7000 tot 8.495 euro werd verkocht. Daarmee was die dubbel zo duur als zijn vooranger maar voldeed die wel aan alle eisen van een moderne auto. In 2007 werd het gamma een eerste keer uitgebreid: de Logan MCV bood een zee van ruimte, kon tot zeven personen vervoeren en beschikte over een bagageruimte van maximaal 2350 liter. Het vraag was zo groot dat wachttijden tot negen maanden geen uitzondering waren. In mei 2008 maakte de Sandero zijn debuut en nog een jaar later verrastte Dacia met de presentatie van een conceptcar die in 2010 in productie zou gaan als Dacia Duster, de goedkoopste SUV op de markt. Als er een model heeft bijgedragen tot de definitieve doorbraak van Dacia op de Europese markten, dan is het zeker de Duster. Sinds die in 2010 op de markt kwam, werden bijna 2 miljoen exemplaren verkocht. De Duster is sinds 2019 marktleider (particuliere verkoop) in Europa in het segment van de SUV's .De nieuwe Duster die vanaf september 2021 te koop zal zijn, blijft trouw aan zijn DNA en presenteert zich nog steeds als een avontuurlijke SUV voor gezinnen. Dacia-woordvoerder Karl Schuybroek omschrijft de nieuwkomer als 'ideale compagnon voor het dagelijks verkeer en avontuur in de vrije natuur. Dankzij zijn hoge bodemvrijheid, nieuwe banden en 4x4 Monitor voelt hij zich even goed thuis op als naast de weg. De stilistische evolutie optimaliseert de stroomlijn en verhoogt de efficiëntie. De lagere luchtweerstand verlaagt de CO2-uitstoot met 5,8 g/km op de vierwielaangedreven versie.'Lees verder onder de fotoHet motorgamma werd compleet vernieuwd en omvat nu één dieselmotor dCi 115 in combinatie met een handgeschakelde zesbak en die benzinemotoren (TCe 90 en TCe 130 in combinatie met voorwielaandrijving en TCe 150, in combinatie met ofwel voorwiel- of vierwielaandrijving en EDC-zestrapsautomaat). Als sluitstuk is er de bi-fuel benzine-LPG met voorwielaandrijving en een handgeschakelde 6-bak met een 50 procent grotere LPG-tank (49,8 liter). Die bevindt onder de laadvloer, waar zich normaal het reservewiel bevindt. Er is dus geen verlies aan koffervolume. Het feit dat de ECO-G 100-motor af fabriek wordt ingebouwd, staat garant voor de veiligheid en betrouwbaarheid. Rijdt de nieuwe Duster op LPG, stoot die gemiddeld 9,5 procent minder CO2 uit dan een vergelijkbare benzinemotor en beschikt die over een rijbereik van meer dan 1200 kilometer, dankzij de combinatie van een benzine- en LPG-tank. De overgang van de ene brandstof naar de andere verloopt vlekkeloos en onmerkbaar voor de inzittenden. De omschakeling van LPG naar benzine gebeurt automatisch van zodra de LPG-tank leeg is. Het nieuwe 3,5" grote tft-scherm van de boordcomputer informeert de bestuurder over het brandstofpeil van de twee tanks.Lees verder onder de fotoAls aanvulling op de standaard gemonteerde snelheidsbegrenzer en dynamische stabiliteitsregeling (ESC) van de nieuwste generatie beschikt de nieuwe Duster ook een snelheidsregelaar met bediening aan het stuur naast tal van assistentiesystemen zoals dodehoekwaarschuwing, parkeerhulp alsook vertrek- en afdaalhulp op hellingen. Als kers op de taart is zelfs een multiview-camera leverbaar. Het camerasysteem omvat vier camera's die de omgeving van de auto in beeld brengen en de bestuurder een overzicht van de situatie geven. Ongeacht het uitrustingsniveau omvat de standaarduitrusting een scherm voor de boordcomputer en een snelheidsbegrenzer. Automatische airco, snelheidsregelaar met verlichte toetsen op het stuur, verwarmde voorzetels en handenvrije contactkaart zijn verkrijgbaar naargelang het uitrustingsniveau. Naast de Plug & Music uitrusting (radio, MP3, USB en Bluetoothmoet kunnen klanten opteren voor twee nieuwe, intuïtieve multimediasystemen: Media Display en Media NAV. Het dashboard krijgt dan een 8""-aanraakscherm. Media Nav breidt het multimediasysteem uit met een geïntegreerde navi en draadloze wifi-connectiviteit voor Apple CarPlay en Android Auto. Wat verlangt een mens nog meer voor een prijs die lager ligt dan de opleg die een koper van een premium SUV betaalt voor enkele opties extra? Qua verhouding kwaliteit/prijs doet niemand beter, zo eenvoudig is dat. Begin september presenteert Dacia in wereldpremière een gezinswagen met zeven zitplaatsen die volgens de constructeur ultraveelzijdig is. De nieuwkomer zal opgesteld staan aan de ingang van de IAA Mobility in München, de opvolger van het Autosalon van Frankfurt. Daar zal vanzelfsprekend ook veel aandacht uitgaan naar de Dacia Spring, de meest betaalbare elektrische auto op de markt.