Verschillende particulieren en bedrijven die een zwaardere aansluiting vragen voor een elektrische wagen, krijgen van de netbeheerder Sibelga te horen dat het distributienet in de straat daar niet op voorzien is. Dat schrijft De Tijd vrijdag.

'Wij wilden twee laadpalen plaatsen, maar kregen als antwoord dat dat zeer moeilijk is omdat in de buurt niet de juiste elektriciteitskabels liggen', zegt een woordvoerder van een bedrijf uit Brussel. 'Onze twee trage laadpunten volstaan niet. Om een elektrische wagen zoals een Tesla op te kunnen laden hebben we een zwaardere aansluiting nodig, maar dat gaat blijkbaar niet.'

Het probleem is een erfenis uit het verleden, weten experts. Bij de uitbouw van het Brusselse elektriciteitsnet begin 20ste eeuw werd gekozen voor een 230 voltnet in plaats van een 400 voltnet, dat beter geschikt is voor apparaten met een hoog vermogen. Het betekende minder koperen kabels onder de grond en dus een besparing. Hoewel stap per stap wordt omgeschakeld, ligt nog in 88 procent van de Brusselse straten 230 volt.

Dat is nefast voor de aansluiting van laadpalen. Enkel de traagste laadkasten kunnen rechtstreeks op het 230 voltnet aangesloten worden. Wie daarmee thuis of op het werk een Tesla, Audi E-tron of een Mercedes EQC wil volladen, heeft minstens 11 uur tot zelfs meer dan 24 uur nodig. Sommige modellen, zoals de elektrische Smart of vroegere versies van de Renault Zoë, kunnen zelfs niet laden op het eenfasige net van 230 volt. Hun batterij weigert dienst.

'Wij wilden twee laadpalen plaatsen, maar kregen als antwoord dat dat zeer moeilijk is omdat in de buurt niet de juiste elektriciteitskabels liggen', zegt een woordvoerder van een bedrijf uit Brussel. 'Onze twee trage laadpunten volstaan niet. Om een elektrische wagen zoals een Tesla op te kunnen laden hebben we een zwaardere aansluiting nodig, maar dat gaat blijkbaar niet.' Het probleem is een erfenis uit het verleden, weten experts. Bij de uitbouw van het Brusselse elektriciteitsnet begin 20ste eeuw werd gekozen voor een 230 voltnet in plaats van een 400 voltnet, dat beter geschikt is voor apparaten met een hoog vermogen. Het betekende minder koperen kabels onder de grond en dus een besparing. Hoewel stap per stap wordt omgeschakeld, ligt nog in 88 procent van de Brusselse straten 230 volt. Dat is nefast voor de aansluiting van laadpalen. Enkel de traagste laadkasten kunnen rechtstreeks op het 230 voltnet aangesloten worden. Wie daarmee thuis of op het werk een Tesla, Audi E-tron of een Mercedes EQC wil volladen, heeft minstens 11 uur tot zelfs meer dan 24 uur nodig. Sommige modellen, zoals de elektrische Smart of vroegere versies van de Renault Zoë, kunnen zelfs niet laden op het eenfasige net van 230 volt. Hun batterij weigert dienst.