De 98e editie van de Brussels Motor Show vindt van 10 tot 19 januari plaats in de Paleizen van Brussels Expo. Hoewel auto's en gemotoriseerde tweewielers opnieuw bovenaan de affiche staan, krijgen ook zachte en gedeelde mobiliteitsoplossingen alle aandacht.

De Brussels Motor Show 2020 wijdt meer dan 95.000 vierkante meter aan auto's, gemotoriseerde tweewielers en zachte en gedeelde mobiliteit en toont zich dus uiterst compleet. Alle traditionele autoconstructeurs hebben de oproep van de organisatoren beantwoord, net als bijna alle merken van gemotoriseerde tweewielers. De organisatoren verwelkomen zelfs enkele nieuwe spelers op de markt, die voor het eerst deelnemen aan het Autosalon. Dat bewijst dat het Belgische evenement nog steeds de voornaamste protagonisten van de mobiliteit weet te verleiden.

"We zijn bijzonder trots dat we er opnieuw in geslaagd zijn een erg complete affiche samen te stellen," vertelt een tevreden Pierre Lalmand, Salondirecteur bij Febiac, de Belgische en Luxemburgse Automobiel- en Tweewielerfederatie. "Doorheen de jaren blijft de Brussels Motor Show aan belang winnen bij onze exposanten, in die mate zelfs dat we onze bezoekers een uitgebreide lijst van wereldpremières, Europese premières en nationale premières kunnen bieden, die zonder twijfel tot de meest verleidelijke van de afgelopen jaren behoort."

Zeven Paleizen worden bezet door autoconstructeurs: zes daarvan zijn gewijd aan het algemene salon (Paleizen 3, 4, 5, 6, 7 en 10) terwijl Paleis 1 traditiegetrouw is voorbehouden aan de Dream Cars tentoonstelling. De exposanten uit de wereld van de gemotoriseerde tweewielers beschikken opnieuw over Paleizen 8 en 9, terwijl ook de exposanten van #WeAreMobility een centrale plaats innemen op het salon: zij kregen de Patio tussen Paleizen 5, 8 en 9 toegewezen, waar ze gedurende de hele looptijd van het salon diverse zachte en gedeelde mobiliteitsoplossingen in de kijker zullen zetten.

De 98e Brussels Motor Show is voor het grote publiek toegankelijk van 10 tot 19 januari 2020, tussen 10.30 en 19.00 uur. Er zijn ook drie nocturnes tot 22 uur gepland op vrijdag 10, maandag 13 en vrijdag 17 januari. De prijs van een toegangsticket blijft ongewijzigd (15 euro). Voor elk bezoek op dinsdag 14, woensdag 15 en donderdag 16 januari wordt echter een korting van 30 procent (5 euro) gegeven. (Belga)