Voor het tweede jaar op rij geen Autosalon van Brussel. Is daarmee ook het lot van de Brussels Motorshow (BMS) definitief bezegeld? En hoe reageren de exposanten op de beslissing van Febiac om het event te verleggen naar de showroom van de dealers? Knack.be ging op zoek naar reacties en die zijn unaniem positief.

Na lang wikken en wegen gaf organisator Febiac op vrijdag 17 september groen licht om BMS2022 te laten doorgaan, ondanks de afzegging van de groep D'Ieteren, Land Rover Jaguar, Mazda en Volvo. De toezegging van Stellantis gaf uiteindelijk de doorslag en zorgde bij alle betrokkenen alsook bij de man in de straat voor grote opluchting. De vrees leefde dat een nieuw uitstel tot afstel zou leiden en dat ook de Brussels Motorshow definitief van de kalender zou verdwijnen, zoals dit is gebeurd met de IAA in Frankfurt en het Salon Internationale de l'Auto in Genève.

In tegenstelling met die buitenlandse autosalons is BMS een kijk- en koopsalon, afhankelijk van het merk realiseren de exposanten hier tot 30 procent van hun jaaromzet. De return on investment is dus groot en meteen meetbaar. Voor organisator Febiac is BMS de voornaamste bron van inkomsten. Valt die één jaar weg is er nog geen man overboord. Maar gebeurt dat twee jaar op rij, dan kan dat verregaande consequenties hebben. Tot en met banenverlies. Vandaar dat het team rond de nieuwe topman de voorbije maanden alles in het werk heeft gesteld om met een nieuw concept de toekomst van BMS veilig te stellen. BMS is ook vanuit het oogpunt van kandidaat-kopers interessant: in geen enkele andere setting kunnen zij in één dag alle mogelijke modellen in ogenschouw nemen en met elkaar vergelijken.

Geval van overmacht

Maar opnieuw heeft corona roet in het eten gegooid. Vrijdag 26 november besliste het uitvoerend comité van Febiac om BMS2022 te decentraliseren en te laten doorgaan in de showroom van de dealers. Zoals dat ook begin van dit jaar dit is gebeurd. Volgens woordvoerder Gabriel Goffoy is de beslissing ingegeven door de zeer verontrustende berichten over de snelle uitbreiding van het aantal besmettingen. 'In september zag het ernaar uit dat wij bijna verlost waren van COVD-19 en dat BMS2022 een haalbare kaart was. Sinds midden november verslechterde de sanitaire situatie zodanig dat wij een nieuw beraad hebben gehouden, met het gekende besluit. Dit is een geval van overmacht. Hoe belangrijk het autosalon voor de sector ook is, de gezondheid van de bevolking gaat voor', klinkt het.

'Vandaar dat alle merken unaniem hebben ingestemd met het voorstel om BMS2022 te decentraliseren en te verplaatsen naar de showroom van de dealers. Januari blijft op die manier de feestmaand van de automobiel, kandidaat-kopers kunnen kort bij huis de nieuwigheden van hun favoriete merken gaan ontdekken en bewonderen. Zij kunnen daar ook onverkort genieten van voordelige saloncondities. Wie in januari een nieuwe auto koopt, doet een goede zaak! Van de kant van de merken is ons verzekerd dat hun dealers alles in het werk zullen stellen om bezoekers een warm en hartelijk welkom in veilige omstandigheden te verzekeren. Het Groothertogdom Luxemburg heeft ervaring met deze formule en organiseert al vele jaren een zogenaamd 'Festival de l'Auto' dat zich uitstrekt over 12 dagen en plaatsvindt in de showroom van de merkverdelers. De publieke opkomst is groot, de verkoop zeer tevredenstellend.'

Twee jaar op rij geen inkomsten uit het autosalon betekent groot financieel verlies voor organisator Febiac. Vraag is of BMS 2023 wel nog een haalbare kaart is en of het denkbaar is om uit te wjiken naar een periode in het voorjaar. Goffoy 'Het autosalon is één van de activiteiten van Febiac maar is wel de belangrijkste bron van inkomsten. Dat betekent dat wij de broeksriem zullen moeten aanhalen. Een ervaring die elk bedrijf en elke bedrijfsleider weleens meemaakt in zijn bestaan. Shit happens. De investeringen die wij hebben gedaan in het vooruitzicht van BMW2022 zijn geen weggegooid geld. De projecten die wij hebben uitgewerkt, kunnen één op één worden geïntegreerd in BMS2023. Dat wordt meteen de 100ste editie, een jubileum waarop wij ons nu al verheugen. En met ons alle leden van Febiac. Het autosalon van Brussel is erfgoed en betekent voor de sector de start in het nieuwe werkjaar. Een geslaagd salon is voor de merken de voorbode van een succesvol jaar. Om die reden acht ik het niet aangewezen om BMS te verhuizen naar de maand april of mei. Sommige tradities moet men in ere houden.'

Exposanten keuren beslissing van Febiac goed

Tijdens het weekend hebben we een aantal invoerders aan de lijn gehad met een reactie waaruit blijkt dat zij achter de beslissing van Febiac staan. 'Een event van de omvang van het autosalon heeft maar zin als dat in veilige omstandigheden kan plaatsvinden, met een voldoend aantal bezoekers. Zonder uitzicht op een return on investment begin je daar beter niet aan', zegt BMW-woordvoerder Jeroen Lissens. Die laat ook weten dat het geplande event 'BMW Group Goes Phygital' tijdens de salonperiode op de hoofdzetel in Bornem wordt verplaatst naar het voorjaar. 'In deze primeert de veiligheid van onze klanten en medewerkers op het commerciële belang. Tijdens de volledige maand januari kunnen klanten of kandidaat-kopers terecht in ons dealernet voor een "coronaproof" kennismaking met onze nieuwe modellen. Bij die gelegenheid kunnen zij ook een afspraak maken voor een proefrit of een financieel voorstel.'

Mercedes-Benz was volgens woordvoerder Bastien Van den Moortel van plan groots uit te pakken in Brussel met onder andere drie wereldpremières (EQB, EQE en SL) en een reeks Belgische premières. 'Door het verplaatsen van de activiteiten naar de showroom van onze concessionarissen moeten we teruggrijpen naar plan B, met een scenario dat voortborduurt op de ervaring die wij tijdens de voorbije maand januari hebben opgedaan. Dat was de beste maand ooit in de geschiedenis van Mercedes-Benz in ons land. Volgende week kan ik meer details prijsgeven over dat plan B. Enkele afspraken moeten nog definitief bevestigd worden.'

Renault-woordvoerder Karl Schuybroek spreekt van een zware opdoffer en een dikke streep door de rekening. 'In tegenstelling tot onze collega's voorzagen wij een uitbreiding van onze aanwezigheid in de zin dat Alpine voor het eerst een afzonderlijke stand kreeg terwijl die van Dacia en Renault qua oppervlakte nagenoeg behouden bleven. In Brussel zouden wij de nieuwe elektrische Mégane alsook de gloednieuwe Dacia Jogger aan het grote publiek voorstellen. Dat gebeurt nu in een afgeslankte vorm en digitaal bij de dealers, wat niet dezelfde uitstraling heeft. Onze dealers zullen zonder twijfel meer bezoekers over de vloer krijgen en wij hopen vanzelfsprekend op een grote omzet. Moeilijk gaat ook.'

Bart Hendrickx (Suzuki, SsangYong en MG) vertolkt de mening van de kleinere constructeurs. 'In het verleden is het altijd zo geweest dat de grote merken via groots opgezette publiciteitscampagnes ervoor zorgden dat een half miljoen kijk- en kooplustigen een bezoek brachten aan het autosalon. Ter plaatse wandelden die ook voorbij de stands van de kleine merken waarvan ze voordien soms nog nooit hadden gehoord. Op die manier maakten zij ook kennis met onze modellen, het autosalon zorgde altijd voor een ongelooflijke boost van de verkoop', klinkt het.

'Maar voor de editie 2022 was het de bedoeling om met de MG5 de eerste elektrische break op de markt voor te stellen, naast de elektrische MG ZS EV en MG Marvel R. Een Chinees merk dat meteen drie elektrische modellen voorstelt, de MG-stand zou zonder twijfel een van de blikvangers van BMS2022 zijn geworden. Dat valt nu in het water. Ik moet eerlijk toegeven dat wij nog aan het bekomen zijn van het slechte nieuws van afgelopen vrijdag. Wat geldt voor MG geldt vanzelfsprekend ook voor de nieuwkomers bij SsangYong (Korando EV) en Suzuki (S-Cross). Hoe kunnen wij met een klein marketingbudget kooplustigen de weg naar onze dealers laten vinden? Die vraag gaat mij zonder twijfel nog enkele slapeloze nachten bezorgen. Maar we vinden wel een oplossing.'

Jean-Marc Ponteville spreekt namens de autogroep D'Ieteren (Audi, Seat, Skoda, Volkswagen) die vooraf had aangekondigd niet te zullen deelnemen aan BMS2022. 'Niemand heeft dit scenario zien aankomen en wij betreuren ten zeerste dat BMS2022 niet kan doorgaan in zijn oorspronkelijke vorm. Het autosalon is een zeer belangrijk momentum voor de autosector in ons land en ik hoop uit de grond van mijn hart dat BMS2023 opnieuw zal plaatsvinden, zonder coronabeperkingen. Zoals ik ook hoop dat januari 2022 opnieuw een topmaand wordt voor de merken van onze autogroep maar ook voor onze concurrenten. Corona en het tekort aan halfgeleiders doen de commerce geen goed, de omzet gaat achteruit en de onzekerheid bij de mensen neemt toe. Dat is nergens goed voor, het is de hoogste tijd dat wij corona een halt toeroepen.'

