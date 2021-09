In tijden waar oldtimers en zogenaamde restomods zeer populair zijn, duiken er prachtige wagens op. Maar een BRM spant de kroon. Omwille van zijn historiek, maar ook voor de monsterlijke sound van de V16-motor.

Replica's zijn minder populair bij liefhebbers van oldtimers omdat zij zo'n voertuig zien als een flauw afkooksel van het origineel met weinig sentimentele waarde en authenticiteit. Daar zijn uitzonderingen op zoals de BRM P15 V16 uit de jaren 50.

Deze Formule 1-wagen werd namelijk opnieuw gebouwd op basis van de originele plannen van BRM. Dit is een initiatief van John Owen, de kleinzoon van de teambaas van het BRM F1-team van weleer die een mooie pagina autogeschiedenis weer tot leven wou brengen. Plan is om drie exemplaren van de BRM P15 V16 te bouwen. Volledig op de klassieke manier met de technieken die toen gehanteerd werden.

De BRM in actie tijdens de eerste testritten. © GF

Intussen is de eerste bolide klaar en die werd al voorgesteld op het Goodwood Revival in Groot-Brittannië, waar de gevaarlijk ronkende V16 zeker niet onopgemerkt passeerde. Volgens de berichten van BRM vonden de drie exemplaren van de BRM P16 V16 al allemaal een eigenaar. De prijs werd niet bekendgemaakt, maar die is zonder twijfel even exclusief als de bolide zelf.

