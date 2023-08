Brengt Alfa een nieuwe supercar?

Net als alle andere merken zet ook Alfa Romeo de elektrificatie van zijn gamma in. Maar tegelijk wordt er eind augustus een mysterieuze wereldpremière aangekondigd. Gaat het over een nieuwe supercar?

Alfa Romeo is een iconisch merk met een rijk sportief verleden dat vroeger ook heel wat sportieve modellen in zijn gamma had. Maar het Italiaanse merk van de Stellantis Groep evolueert mee met zijn tijd en lanceerde de laatste tijd vooral SUV’s en crossovers. En ook in de nabije toekomst worden vooral geëlektrificeerde modellen van dit type aangekondigd.

Maar toch is er nog hoop voor de liefhebbers van ‘echte’ Alfa Romeo. Want het merk kondigde een mysterieuze wereldpremière aan voor 30 augustus 2023. Aangezien de compacte crossover Brennero pas in 2024 wordt verwacht, zou het kunnen gaan om de langverwachte supercar die de 4C moet opvolgen.

Momenteel gaat het nog om geruchten maar de Italiaanse media zien al een nieuwe 6C opduiken die de technische basis zou delen met de MC20 van zustermerk Maserati. Het zou alleszins fantastisch nieuws zijn voor de liefhebbers. Meer nieuws volgt wellicht op 30 augustus 2023.