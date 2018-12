Brabus neemt de Mercedes A Klasse onder handen

De Duitse tuner boog zich over de A 250 met de 2 liter-turbomotor. Die werd opgevoerd tot 270 pk en 430 Nm, wat een sprint van 0 tot 100 km/u in slechts 5,9 seconden oplevert. Intussen werken de ingenieurs eveneens aan een kit voor dieselmotoren. Als naar goede gewoonte biedt Brabus op zijn interventies een garantie van 3 jaar of 100.000 km aan.

Brabus beperkt zich niet enkel tot het mechanische gedeelte van de wagens en neemt ook het interieur van de A Klasse onderhanden. Dat wordt getooid in leder en alcantara, volledig in de kleuren die de klant verkiest. Het spoilerwerk aan het koetswerk draagt op zijn beurt bij tot de sportieve look, maar zorgt uiteraard ook voor een betere stroomlijn op de Mercedes. Zo beperkt de tweedelige voorspoiler aanzienlijk de lift op de vooras bij hoge snelheden en zorgt tegelijk voor een betere luchtstroom naar de inlaatkanalen aan de zijkant. Als kers op de taart krijgt de A Klasse exclusieve aluminium velgen met diameter tussen 17 en 20".(Belga)