Bosch ontwikkelt een laadkabel met een functie twee-in-één. De draad combineert de mogelijkheid om een elektrische auto via één laadkabel zowel aan een stopcontact als aan een laadpaal of wallbox op te laden.

Vandaag hebben heel wat EV-rijders twee laadkabels in de koffer. Eentje om onderweg - bijvoorbeeld bij vrienden of bij een weekenduitstap - te kunnen laden (mode 2) via een klassiek stopcontact (230 V - 10A). Dat gaat wel traag, maar wanneer je lang kan laden, ben je alsnog in staat om heel wat kilometers autonomie te winnen. De tweede kabel is bedoeld om sneller te laden (mode 3) aan een openbare laadpaal of via een wallbox aan een hogere laadsnelheid met een maximumvermogen tot 22 kW. Bosch toont op de IAA in München een laadkabel die de voordelen van twee kabels in één unit combineert, waardoor EV-rijders meteen meer ruimte hebben in de koffer van hun wagen. Bosch kon bovendien het elektronische regelkastje (dat tussen een conventionele mode 2 kabel zit) elimineren door de elektronische onderdelen compacter te maken. Deze noodzakelijke elektronica maakt intelligente communicatie mogelijk tussen de auto en het stroomgrid. Zo controleert het systeem voor de laadbeurt wordt gestart de aarding en het waakt ook over de temperatuur van de componenten in de wagen (omvormer, batterij, ...) zodat de laadsessie volstrekt veilig kan verlopen. Wanneer de elektronica afwijkende waarden detecteert, wordt de laadbeurt onmiddellijk afgebroken. Bosch hoopt deze laadkabel tegen medio 2022 op de markt te brengen en hij zou compatibel zijn met nagenoeg alle nieuwe en bestaande EV's.