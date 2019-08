Digitale dashboarden vervangen steeds vaker de analoge wijzerplaten. Bosch gaat vandaag nog een stapje verder door een digitaal dashboard te combineren met 3D-weergave van veiligheidssymbolen.

Digitale weergave van een dashboard wordt langzaam maar zeker gemeengoed. Audi leverde als één van de eerste constructeurs de 'Virtual Cockpit' waarbij de klassieke wijzerplanten werden vervangen door een display dat de bestuurder naar wens kan instellen. Niet alleen Audi biedt dit aan, want sinds kort kan je dergelijke technologie ook al in een veel toegankelijker Renault Clio (optioneel) bestellen. Bosch, één van de belangrijke toeleveranciers van dergelijke technologie voor de ganse automotive sector, gaat vandaag een stapje verder, want de Duitse technologieleverancier ontwikkelde technologie waarbij men een 3D-beeld kan projecteren tussen het dashboard en het stuur.

De boodschap die men op deze manier kan projecteren, springt meteen in het oog en daarom is het ideaal om de bestuurder te wijzen op nakend gevaar aan de hand van bekende symbolen. Volgens de Bosch-ingenieurs gaat het ook sneller om een beeld in 3D te projecteren dan het op een klassiek scherm te laten verschijnen. Voor Bosch is deze displaytechnologie een belangrijke groeimarkt, nu auto's steeds hoogtechnologischer en meer geconnecteerd zullen worden.(Belga)