De voorbije week heeft Bosch zijn jaarverslag bekend gemaakt en de grootste Duitse toebehorenleverancier voor de autosector heeft, naast de gebruikelijke cijfers en technologische aankondigingen ook een politiek statement gemaakt ten opzichte van de Europese plannen om zo snel mogelijk klimaatneutraal te worden.

Bosch stelt dat het de Corona-pandemie met niet al te veel kleerscheuren is doorgekomen en men hoopt om in 2021 weer te kunnen groeien. Anderzijds ziet het merk vooral in de autosector problemen waarvan de gevolgen zich ook in de volgende jaren nog kunnen laten voelen. Bosch heeft het in zijn jaarverslag eveneens over de nakende Euro7-emissienorm waar voertuigen die (wellicht) vanaf 2025 op de markt komen aan moeten voldoen. Omdat de emissienormen bijzonder streng dreigen te worden (één en ander is vandaag nog niet geconcretiseerd), stellen specialisten dat deze norm meteen het einde van de verbrandingsmotor zal betekenen. Zo zou bijvoorbeeld de CO2-emissie met 66% naar omlaag moeten in vergelijking met een Euro6d-motor. Bosch, die zowel technologie levert voor elektrische aandrijving als voor verbrandingsmotoren, trekt evenwel aan de alarmbel. De toeleverancier geeft aan dat het tijdperk van de fossiele brandstof mogelijk ten einde komt, maar ziet - net als Porsche -ook heil in regeneratieve brandstoffen die diesel of benzine zonder ingrijpende motorische aanpassingen kunnen vervangen en Bosch gelooft ook in de mogelijkheden van groene waterstof. De technologiereus stelt verder dat een eenzijdige aanpak door enkel in te zetten op elektromobiliteit de weg naar klimaatneutrale mobiliteit zal vertragen in plaats van versnellen. In die zin zit Bosch op dezelfde golflengte van Carlos Tavares (hoofd van de Stellantis groep) die al eerder aangaf dat overheden normen moeten opleggen waaraan nieuwe voertuigen moet voldoen en de ingenieurs de keuze moeten krijgen welke technische middelen (of mix van brandstoffen) daarvoor het best geschikt zijn.

