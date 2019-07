Bosch en Mercedes werken aan tal van technologieën die autonoom rijden in de toekomst moeten mogelijk maken. Beide constructeurs kregen zopas de toestemming om voertuigen zonder bestuurder te laten parkeren in een parkeergarage.

Dergelijke systemen bestaan al en worden ook al gecommercialiseerd op bepaalde (top)modellen. Tot nu toe mochten deze systemen enkel worden gebruikt wanneer er een veiligheidsbestuurder aanwezig was, maar dankzij de goedkeuring is dat niet meer nodig en werkt deze autonome technologie op level 4 en dat is zonder bestuurder. Eén en ander werd goedgekeurd door de autoriteiten van Baden-Württemberg en het systeem zal dagelijks gebruikt worden in de parkeergarage van het Mercedes-museum in Stuttgart.

Mercedes en Bosch werken gezamenlijk aan dit project waarbij de autoconstructeur instaat voor de autonome technologie van de auto en toeleverancier Bosch zorgt voor de infrastructuur waarmee het voertuig zich nauwkeurig kan positioneren gedurende de manoeuvres. De parkeeropdrachten worden via een smartphone app gegeven. Door deze technologie kan de bestuurder voor de deur uitstappen en de wagen zal vervolgens autonoom naar de parkeergarage rijden en parkeren. Na het museumbezoek kan de eigenaar zijn wagen 'roepen' via de smartphone waardoor de Mercedes automatisch wordt 'voorgereden'. De wagen is in staat om verschillende verdiepingen van de garage te berijden en wanneer hij een obstakel ziet, zal hij automatisch stoppen.(Belga)