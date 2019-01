Bondscoach Roberto Martinez ontvangt op autosalon zijn nieuwe BMW (video)

Martinez kreeg de sleutels van zijn nieuwe BMW op de stand van het merk in paleis 7 van het autosalon en vertrok langs een erehaag van BMW productexperts, als eerbetoon aan de bronzen medaille van de Rode Duivels op het WK van vorige zomer in Rusland.

Het is de allereerste keer dat BMW Group Belux een voertuig daadwerkelijk heeft afgeleverd op het Brusselse autosalon, klinkt het in een persbericht. In principe kunnen bezoekers alle voertuigen van het Duitse premiummerk zien en een offerte vragen van hun droomwagen, maar nooit eerder werd er een auto overhandigd.

'De BMW 8 Reeks Coupe is een echte gentleman's car,' zegt Eddy Haesendonck, voorzitter en CEO van BMW Group Belux. 'Gezien onze sportieve sponsoringsovereenkomst met de Belgische Voetbalbond (KBVB) en als blijk van onze enorme waardering voor de resultaten van vorig jaar, vonden we het niet meer dan gepast om hem een nieuwe wagen te overhandigen op het autosalon, hét auto-event van het jaar.'

BMW onthulde op het autosalon de nieuwe BMW 8 Reeks Coupé en Cabrio in Europese première en pakt verder uit met onder andere de nieuwe Z4 en de SUV X7. Bij de Dream Cars in Paleis 1 kunnen bezoekers de BMW Concept M8 Gran Coupé bewonderen.