BMX iNext doet ultieme wintertests

De productieversie van de BMW iNEXT zal vanaf 2021 gebouwd worden in de BMW-fabriek van Dingolfing. Zoals we op deze eerste beelden kunnen zien, zal dit een SUV-model met vierwielaandrijving worden. De intense koude is een zware beproeving voor de elektromotor, de hoogspanningsbatterij en het koelcircuit van de BMW iNEXT en dat levert belangrijke informatie op voor de ingenieurs.

Zo kunnen ze analyseren welke effecten temperaturen beneden het vriespunt hebben op de koeling en de verwarming van de wagen. Het is ook heel belangrijk om de energierecuperatie van de wagen correct te kalibreren. Bij het afremmen op de motor (waarbij men stroom kan terugwinnen) mag de wagen uiteraard niet gaan schuiven, wanneer de ondergrond glad of besneeuwd is. Wanneer alle systemen aan de strenge eisen van de ingenieurs voldoen, kan de wagen gelijk waar op de planeet worden ingezet.(Belga)