De divisie M Motorsport van BMW gaat voor het eerst in decennia een eigen model bouwen. De XM wordt een deels elektrisch aangedreven M-product met een plug-in hybride motorisatie. En : het gaat niet om een (snelle) afgeleide van een bestaand BMW-model.

Het is van de M1 sportwagen geleden dat M GmbH nog een volledig eigen model heeft gebouwd. Die laatste kwam precies een halve eeuw geleden op de markt. Vandaag doet M dit opnieuw met de XM, niet te verwarren met het gelijknamige Citroën-model van weleer.

De M staat vanzelfsprekend voor Motorsport en met de X geeft de constructeur aan dat het om een vierwielaangedreven model gaat. De conceptversie is op de Art Basel 2021 Miami Beach show voorgesteld. De BMW M GmbH belooft dat de productieversie van dit prototype eind volgend jaar zal worden gecommercialiseerd en het is meteen het krachtigste M-product ooit.

750 pk

Het design laat weinig aan de verbeelding over want het wordt vanaf de eerste oogopslag duidelijk dat het om een kolossale SUV gaat met al even kolossale nieren, die vooral op de Amerikaanse en Aziatische markt worden gesmaakt, maar in West-Europa door heel wat (klassieke) BMW-liefhebbers op onbegrip worden onthaald.

De constructeur belooft een aandrijving die een V8-motor op benzine combineert met elektromotoren. De XM zal over een systeemvermogen van 750 pk beschikken en pakt uit met een motorkoppel tot 1.000 Nm. Zuiver elektrisch zou deze extreem krachtige bolide tot 80 km ver komen met één laadbeurt.

Het is van de M1 sportwagen geleden dat M GmbH nog een volledig eigen model heeft gebouwd. Die laatste kwam precies een halve eeuw geleden op de markt. Vandaag doet M dit opnieuw met de XM, niet te verwarren met het gelijknamige Citroën-model van weleer. De M staat vanzelfsprekend voor Motorsport en met de X geeft de constructeur aan dat het om een vierwielaangedreven model gaat. De conceptversie is op de Art Basel 2021 Miami Beach show voorgesteld. De BMW M GmbH belooft dat de productieversie van dit prototype eind volgend jaar zal worden gecommercialiseerd en het is meteen het krachtigste M-product ooit.Het design laat weinig aan de verbeelding over want het wordt vanaf de eerste oogopslag duidelijk dat het om een kolossale SUV gaat met al even kolossale nieren, die vooral op de Amerikaanse en Aziatische markt worden gesmaakt, maar in West-Europa door heel wat (klassieke) BMW-liefhebbers op onbegrip worden onthaald. De constructeur belooft een aandrijving die een V8-motor op benzine combineert met elektromotoren. De XM zal over een systeemvermogen van 750 pk beschikken en pakt uit met een motorkoppel tot 1.000 Nm. Zuiver elektrisch zou deze extreem krachtige bolide tot 80 km ver komen met één laadbeurt.