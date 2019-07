Een stage bij BMW leidde voor enkele studenten tot een bijzonder leuk project: de bouw van een unieke BMW X7 pick-up.

Gedurende 10 maanden mochten 12 stagiairs bij BMW hun gang gaan om een X7 xDrive40i testwagen om te bouwen tot een zeer uniek voertuig. De jongeren lieten hun verbeelding de vrije loop en bedachten een uiterst originele pick-up-versie van de luxueuze SUV. Dat was een hele opdracht, want het volledige proces - design, onderdelen vervaardigen en opbouw - lag in hun handen.

Om van de X7 een echte pick-up te maken sloopten ze de hele achterpartij om plaats te maken voor een 1,4 meter lange laadbak met een fraaie afwerking in teakhout. Met de laadklep open biedt die zelfs ruimte genoeg om een BMW F 850 GS van het huis te vervoeren. Hoe je die motorfiets aan boord krijgt is een wellicht een extra uitdaging. Maar goed, het ziet er allemaal zeer spectaculair uit.

Mooi is wel dat de X7 Pick-up 220 kilogram lichter werd door het gebruik van speciale CFRP koetswerkpanelen, ondanks de 10 cm langere wagenlengte. Interesse? Jammer genoeg zal je deze hippe X7 Pick-up niet bij je BMW-verdeler kunnen bestellen, omdat de constructeur het bij deze unieke concept car wil houden.(Belga)