BMW X7: een maatje groter

Een aantal van die nieuwe snufjes - zoals de semi-autonome parkeerfunctie - zijn overigens geen overbodige luxe, want deze bijzonder fraai afgewerkte SUV is met een lengte van 5,15 meter allerminst handig om in steeds krapper wordende parkeerplaatsen te laveren.

De nieuweling herken je meteen aan de XXL-nieren als radiatorrooster. Dit nieuwe vlaggenschip wordt bij de lancering aangedreven door zescilindermotoren waarvan één benzinemotor en twee diesels. Later volgen welicht ook nog krachtiger versies. Eén van de belangrijkste nieuwe features zijn de laserkoplampen die in bepaalde omstandigheden een lichtbundel produceren die tot 600 meter ver reikt. Het interieur biedt zeven zitplaatsen, gespreid over drie rijen banken. Afhankelijk van de gekozen configuratie biedt de koffer een laadvermogen van 326 tot 2.120 liter. BMW biedt verder een interactieve assistent waarmee je kan communiceren via spraaktechnologie.

Het dak wordt standaard uitgerust met een panoramisch glasdak met drie elementen en optioneel projecteren leds verschillende motieven op het glasdak zodat men bijvoorbeeld een sterrenhemel kan simuleren. Verder hebben ook de inzittenden recht op individueel infotainment. Deze SUV met vierwielaandrijving komt vanaf de lente van volgend jaar op de markt en zal rond de ? 90.000 kosten.(Belga)