BMW lanceert een beperkte reeks van de X7, een SUV met XXL-proporties, die Dark Shadow wordt gedoopt. Deze versie oogt andermaal imposant en intimiderend.

In de BMW-fabriek in Spartanburg (VS) worden slechts 500 exemplaren van deze versie gebouwd, de Dark Shadow is beschikbaar zijn met alle motorisaties (zowel diesel als benzine) uit het gamma.

Door te kiezen voor een volledig zwarte afwerking benadrukt deze BMW X7 Edition Dark Shadow zowel het sportieve uiterlijk als de luxueuze sfeer van één van de grootste SUV's op de markt. BMW kiest voor een zwart verchroomde afwerking voor de strips rond de zijruiten, de sierkappen op B- en C-stijl en de basis van de buitenspiegels. Ook het radiatorrooster en de sierstukken op de uitlaten krijgen dezelfde afwerking. Dit zorgt voor een subtiel contrast met de matte oppervlakken van het koetswerk. Het dynamische karakter wordt onderstreept door elementen van het M-sportpakket waarmee de wagen is uitgerust. Een ander exclusief kenmerk zijn de 22-duims M-velgen met V-spaak en matte Jet Black afwerking, voorzien van banden die zowel asfalt als terrein verteren.

Binnenin wordt het interieur afgewerkt met een BMW Individual Merino lederen bekleding met twee tonen (Night Blue/Black) en contrasterende stiksels.(Belga)

