BMW presenteert een showcar die gebaseerd is op de X6 (SUV-coupé), die het verschil maakt met de Vantablack koetswerkkleur, het "zwartste zwart ter wereld".

In september tont BMW op de Frankfurt Motor Show de derde generatie BMW X6 in wereldpremière, na een succesvolle carrière van rum tien jaar. Voor de gelegenheid toont BMW dit model in Vantablack (meer bepaald de VBx2-versie). Dat is een erg bijzondere zwarttint, die werd uitgevonden door Surrey NanoSystems. Deze X6 is het eerste en enige voertuig ter wereld waarop deze lak wordt aangeboden. Wat is Vantablack eigenlijk? Dit zwart, ook bekend als 'absoluut zwart', beïnvloedt de waarneming van het menselijke oog, alsof het voorwerp met iets is bedekt, want het verliest zijn driedimensionale look. Door een zeer complex nanotechnologisch proces wordt het licht dat op dit oppervlak valt bijna volledig geabsorbeerd (99,9%) in plaats van gereflecteerd. Deze technologie werd in eerste instantie ontwikkeld voor het coaten van ruimtecomponenten en is vooral geschikt voor delicate materialen zoals aluminium. Optische instrumenten die met Vantablack worden gelakt laten toe om zwakke sterren en verre melkwegstelsels te observeren, zonder dat het zonlicht de waarneming beïnvloedt. Op een grote auto zoals de BMW X6 zorgt dit voor een verrassend effect en maakt hem tot een opvallende verschijning. Het is vandaag niet duidelijk of deze Vantablack koetswerkkleur ook een productieauto zal worden aangeboden. Het is niet alleen een technisch huzarenstukje, maar het is ook bijzonder prijzig. (Belga)