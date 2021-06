BMW zet de ontwikkeling verder van voertuigen op waterstof. Bij de constructeurs tekenen zich vandaag twee kampen af: zij die wel en niet (meer) geloven in deze technologie.

De VW-groep gaf bijvoorbeeld recent te kennen dat ze daar niet geloven in de economische rendabiliteit van deze technologie voor personenwagens en daarom is beslist dat ID. volop inzet op elektrische auto's die door een batterij worden gevoed. De aanpak van BMW is ook elektrisch want de X5 waarmee wordt geëxperimenteerd, heeft ook een volledig elektrische aandrijving, maar de energie komt niet uit een batterij. In de plaats komt een brandstofcel die waterstof (opgeslagen in een tank) omzet in elektriciteit die naar de elektromotor gaat.

Deze aanpak verzoent - althans in theorie - het beste van twee werelden. Het voertuig realiseert een zero emission met bovendien een grotere autonomie dan een conventionele BEV (battery electric vehicle). Als bonus gaat waterstof tanken sneller dan het opladen van een batterij. Op dit ogenblik hinkt de tankinfrastructuur voor waterstof achterop, maar er zijn al merken (Hyundai en Toyota) die vandaag een waterstofauto commercialiseren.

BMW hoopt om in 2022 een beperkte serie van de X5 te bouwen uitgerust met een brandstofcel. De SUV zou een elektrische aandrijving met een systeemvermogen van 374 pk hebben. Tussen de brandstofcel en de elektromotor voorziet BMW wel een kleine bufferbatterij zodat er bij felle acceleraties voldoende vermogen beschikbaar is.

Momenteel verloopt er testwerk met deze voertuigen. De brandstofcellen op zich komen overigens van Toyota, waarmee BMW sinds 2013 een samenwerkingsprogramma heeft lopen voor fuel cell technologie.

