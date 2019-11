BMW blaast de plug-in hybride X5 nieuw leven in. Deze stekkerhybride wordt niet aangedreven door de tweeliter viercilinder motor, maar wel door een potige drieliter zescilinder motor, die beter past bij de status van deze auto. Hij staat binnenkort al bij de dealer.

Deze X5 45e belooft een schone emissie, fraaie prestaties en een fiscaal interessant regime in België, maar hij blijft vooral een krachtige SUV. Het systeemvermogen van de verbrandingsmotor en de elektromotor bedraagt 394 pk en 600 Nm, goed voor een topsnelheid van 235 km/u en de oefening van 0 tot 100 km/u lukt in 5,6 seconden, wat uitzonderlijk is voor een "groene" auto.

De CO2-uitstoot wordt gereduceerd van 44 naar 27 gram per kilometer (WLTP). Verder biedt deze X5 voortaan een elektrische actieradius van ruim 86 km, daar waar zijn voorganger slechts 31 km zuiver elektrisch kon afleggen. Eén en ander wordt mogelijk door het gebruik te maken van een 24 kWh batterij. Het uittredende model (X5 40e) beschikte slechts over een stroomvoorraad van 9 kWh. Het nieuwe model presteert beter in alle opzichten, want de topsnelheid in elektrische modus werd eveneens opgetrokken van 120 tot 135 km/h, zodat de wagen een stuk veelzijdiger wordt op grote verbindingswegen.

Deze PHEV-versie is wel minder handig omdat de batterij 150 liter kofferruimte opsoupeert. Om diezelfde reden is het ook niet mogelijk om hem in 7-zits configuratie te bestellen. Je koopt hem voor ongeveer 80.000 euro.(Belga)