BMW gunt de tweede generatie van zijn meest compacte SUV-model een facelift. De huidige X1 staat immers al ruim drie jaar in de toonzaal en daarom is het tijd voor een tussentijdse facelift die optisch evenwel niet voor een stijlbreuk zorgt.

Naar analogie met de grote SUV-modellen van de Zuid-Duitse constructeur worden vooral de nieren op het radiatorrooster ruimer bemeten, zonder evenwel karikaturale proporties aan te nemen. Vooraan worden in één moeite de koplampen vervangen door adaptieve exemplaren met ledtechnologie. Het interieur behoudt zijn analoge wijzerplaten en centraal op het dashboard kan de klant kiezen tussen een display van 6,5 inch, 8,8 inch of 10,25 inch, al naargelang het gekozen infotainmentsysteem.

Dieselklanten hebben de keuze tussen een S Drive 16d of S Drive 18d (met tweewielaandrijving) of de X Drive 18d, de X Drive 20d en de X Drive 25d met vierwielaandrijving. Alle versies zijn bovendien beschikbaar met een manuele of een automatische transmissie. De S Drive 16d is de basisdiesel die 116 pk en 270 Nm levert. De basisdiesel en de topdiesel zijn nu al gehomologeerd volgens de Euro 6 d norm, waardoor ze langer welkom zijn in de lage emissie zones. Benzineklanten hebben keuze uit de S Drive 18i, de 20i of de 25i. Er bestaat eveneens een hybride versie x Drive 25e die vanaf maart 2020 beschikbaar zal zijn. Deze variante gebruikt plug-in hybride technologie, haalt een zuiver elektrische autonomie van 50 km en stoot 43 gram CO2 per km uit. (Belga)