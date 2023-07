BMW X1 M35i gaat sportieve toer op

De M35i wordt de nieuwe topversie van de BMW X1 Reeks maar is verrassend toch niet de sterkste variant in deze reeks.

De X1 crossover is een succesnummer in het gamma van de Duitse constructeur waarbij vooral de plug-inhydride en elektrische varianten een grote rol innemen door hun populariteit op de markt van bedrijfswagens. Maar uiteraard blijft BMW nog altijd een sportief getint merk dus mocht een pittige topversie niet ontbreken.

Die rol krijgt de nieuwe X1 M35i toegewezen met een aangepaste aandrijving, onderstel, uitrusting en look. Onder de motorkap schuilt een 2 liter viercilinder biturbomotor die 300 pk levert. Vreemd genoeg is de M35i daarmee niet de krachtigste variant in het X1-aanbod want zowel de plug-inhybride 30e (326 pk) als de 100 % elektrische iX1 (313 pk) hebben meer power…

Meer rijdynamiek

Maar goed, deze X1 M35i die beschikt over een Steptronic zevenversnellingsbak, vierwielaandrijving en is evenmin een slak met een spurt van 0 naar 100 km/u in 5,4 seconden. De meerwaarde van deze sportieve versie zit vooral in zijn rijdynamiek, met een onderstel dat 15 mm lager is dan de basisversie en de adaptieve M-ophanging, naast de snelheidsgevoelige stuurbekrachtiging, de upgrade van het remsysteem en een specifiek setting van de rijhulpsystemen.

De BMW X1 M35i herken je meteen aan zijn sportiever uiterlijk met stoerdere bumpers, de M-spiegelkappen en de 19” of 20” M-velgen met dubbele spaken. Ook in het interieur vind je meer sportieve accenten met onder andere het M-stuurwiel, sportstoelen met blauwe stiksels en andere M-elementen.

Deze X1 M35i xDrive wordt dit najaar bij de Belgische BMW-dealers verwacht.