BMW heeft steeds meer elektrische en gedeeltelijk elektrisch aangedreven modellen. De constructeur wordt een belangrijke speler op deze markt.

BMW belooft zeer actief bezig te zijn met de uitbreiding van zijn elektrisch gamma. Vandaag hebben BMW en Mini al diverse (zuiver elektrische en plug-in hybride) modellen in het gamma die goed zijn voor ongeveer 13,3% van de Europese verkoop. De constructeur verwacht dat dit cijfer zal stijgen tot een kwart in 2021, 33% in 2025 en ruim de helft vanaf 2030.

BMW's en Mini's uitgerust met geëlektrificeerde motoren zullen tegen eind 2019 goed zijn voor meer dan 500.000 verkochte voertuigen. Eind 2021 zal dit cijfer waarschijnlijk stijgen tot meer dan 1 miljoen. Ondanks de beperkingen door de Covid-19 pandemie werden in de eerste helft van 2020 meer geëlektrificeerde voertuigen verkocht dan in dezelfde periode van in 2019. De doelstellingen die de BMW Group op vlak van duurzaamheid koestert, zijn erop gericht om in 2030 wereldwijd zeven miljoen elektrisch aangedreven BMW/Mini's te hebben gebouwd, waarvan twee derde volledig elektrisch zullen zijn. Dit moet vooral de emissie drukken, want de totale schadelijke uitstoot van de auto's van de BMW Group per gereden kilometer zal in 2030 met ongeveer 40% zijn afgenomen.

In België wordt verwacht dat een nieuwe bedrijfswagenfiscaliteit de keuzemogelijkheden van de gebruikers danig zullen veranderen. BMW zal zijn elektrische modellen steeds vaker gaan promoten bij bedrijfswagenparken, waardoor de doorbraak van dit type auto's wordt versneld.(Belga)

