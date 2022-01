BMW heeft de voorbije dagen zijn klanten verrast met kerst- en nieuwjaarwensen die via een bijzonder origineel en vernieuwend kanaal werden overgemaakt.

Wie de voorbije week zijn of haar (recente) BMW heeft opgestart, werd in onvervalste kerstsfeer ondergedompeld. Er was op het centrale display een kerstanimatie te zien met bijhorende jingle bells die de bestuurder en de inzittenden 'happy holidays' wensten. De wensen gaan verder ook gepaard met sfeerverlichting in het interieur en op het BMW Control Display staat tijdelijk een bijkomende app met een kerstmuts.

Om het nieuwe jaar te vieren, is er een animatie met gestileerd vuurwerk op het display, net als feestelijke muziek en een aangepaste lichtshow die eveneens gebruik maakt van de sfeerverlichting. Via het feestappje op het display kunnen bestuurders de animatie zo vaak afspelen als ze willen.

BMW wil op deze manier ook de mogelijkheden etaleren van de nieuwste connectiviteitsoftware. Tot nu toe kunnen enkel de eigenaars van de nieuwste BMW-modellen van deze gimmick genieten. Eén en ander werkt pas in voertuigen die sinds 7/2020 van de montageband zijn gelopen en uitgerust werden met het BMW iDrive systeem dat draait op Operating System 7 of 8.

In totaal verschijnen de wensen in 2,6 miljoen BMW-voertuigen verspreid over 48 landen.

