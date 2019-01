BMW mikt op een lichte groei van de verkopen in 2019. In Europa wordt een kleine stijging verwacht, maar in China - waar in 2018 een groei met 7,7 procent werd opgetekend - ziet BMW nog veel potentieel voor het premiumsegment. Daarbij rekent het bedrijf vooral op de X3. Ook in de VS wordt groei van dat segment verwacht.

In 2018 verkocht het concern 2,49 miljoen wagens: 1,1 procent meer dan een jaar eerder.(Belga)