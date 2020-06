BMW Group Belux blijft ook de komende vier jaar sponsor van de KBVB, de Koninklijke Belgische Voetbalbond.

Het Duitse merk breidt zijn partnership bovendien verder uit: naast de Rode Duivels, ondersteunt BMW nu ook de Red Flames. BMW bevestigt en versterkt naar eigen zeggen als trotse partner hiermee zijn engagement dat al 8 jaar loopt. "De sportiviteit en de dynamiek van het voetbal - en de ambitie van onze nationale elftallen in het bijzonder - weerspiegelen de waarden van BMW", aldus Eddy Haesendonck, CEO van BMW Group Belux. Het partnership loopt vier jaar en omvat dus o.a. het EK van 2021, het WK van 2022 en het EK van 2024 voor de Rode Duivels, alsook het EK van 2022 en het WK van 2023 voor de Red Flames.

De geschiedenis van BMW als sponsor van het nationale elftal gaat al 8 jaar terug. In 2012 sloot het merk een eerste vierjarige overeenkomst af, op dat moment stonden de Rode Duivels slechts op de 41e plaats van de FIFA ranking, intussen staan ze al 92 weken op de eerste plaats. "Wij hebben dan ook alle vertrouwen in de ambitie van onze Rode Duivels en hopen uiteraard dat ze op één van de volgende tornooien een trofee zullen binnenhalen", stelt Haesendonck. "De ambitie om nog beter te doen, blijft ook vandaag bij beide partijen bestaan. Dat is ook de reden voor de uitbreiding van ons partnership naar het steeds populairder wordende damesvoetbal."

De verlenging en zelfs de uitbreiding van het sponsorship van de Rode Duivels zijn geen evidenties anno 2020. "Net als in 2012 bevinden we ons vandaag in 'challenging times'", stelt Haesendonck. "Wij geloven dat we juist in die moeilijke momenten het verschil kunnen maken als duurzame en consistente partner. Het motto van BMW anno 2020 is dan ook niet voor niets 'We bring JOY', een thema dat ook terugkomt in de advertentiecampagnes die we ondanks de lockdown steeds zijn blijven voeren in de media. Ook onze Red Devils brengen 'JOY' in het stadium of bij iedereen die op het scherm hun wedstrijden volgt."(Belga)

