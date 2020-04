BMW Motorrad lanceert een nieuw cruisermodel dat perfect aansluit bij de traditie van het Zuid-Duitse merk. De basics blijven immers behouden, te weten een tweecilinder boxermotor in combinatie met cardanaandrijving.

Deze R18 krijgt vooral een klassieke look met diverse chroomelementen, maar het belangrijkste klassieke element is de krachtige luchtgekoelde boxermotor die nog steeds geïnspireerd is op het basisconcept uit 1923. Deze motor is ook heel bijzonder omdat het de krachtigste versie is van dit type motor dat BMW tot nu toe heeft gebouwd. Het vermogen van 91 pk lijkt niet meteen indrukwekkend, maar het motorkoppel van 150 Nm is dat wel degelijk. Deze werkijver is beschikbaar tussen 2.000 en 4.000 omwentelingen zodat deze cruiser bijzonder soepel zal rijden.

BMW realiseerde deze prestaties door de cilinderinhoud van de tweepitter op te boren tot 1.802 cc. De opengewerkte en geschroefde aandrijfas die het motorvermogen naar het achterwiel brengt, oogt even klassiek. Opvallend detail zijn de centraal gemonteerde voetsteunen. Deze positie is noodzakelijk omdat de voeten beschermd zitten achter de grote cilinders. Het zorgt eveneens voor een vrij rechte zithouding. Ondanks die vintage look, voorziet BMW hedendaagse elektronica in de vorm van een tractiecontrole met drie rijmodi 'Rain', 'Roll' en 'Rock' waarbij die laatste een iets dynamischer rijstijl toelaat. De klemtoon ligt evenwel op rijcomfort. (Belga)

