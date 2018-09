BMW toont nieuwe R 1250 GS en R 1250 RT

Bij de vorige grote motorevolutie schakelde BMW over van een luchtgekoelde tweecilinder boxermotor met vier kleppen per cilinder naar een watergekoeld blok. Dat gebeurde voornamelijk om de emissie van de erg duurzame motor onder controle te houden. Vandaag voegt BMW de Shift Cam technologie toe aan de motor, een moeilijke naam voor variabele kleppentiming. Dit zorgt voor extra koppel onderin en meer vermogen bij hoge toerentallen.

Bijkomend voordeel is dat de motorenbouwer - want dat is BMW nog steeds - ook betere emissiecijfers kan voorleggen. Naar goede gewoonte wordt aan de cilinderinhoud bij een grondige update 50 cc toegevoegd. Door deze aanpassingen wordt het vermogen opgetrokken (van 125 pk voor de 1.200 cc motor) naar 136 pk bij 7.750 opm en hij levert 125 Nm aan trekkracht. Deze nieuwe motor wordt zowel in de GS als in de RT gemonteerd. (Belga)