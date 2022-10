BMW toont nieuwe M2 

BMW M viert zijn vijftigste verjaardag en de Motorsport-afdeling toonde recent de XM, het eerste elektrisch aangedreven M-product. Nu lanceert BMW de M2, een compacte sportieveling voor puristen.

De M2 heeft alles in huis van een echte ‘old school’ sportwagen. De potige zescilinder – noblesse oblige – zit in de vrij discrete neus en bedient via een gerobotiseerde M Steptronic-automaat en een gestuurd differentieel de achteras. Voor de liefhebbers van het genre monteert de M-afdeling optioneel ook nog een handgeschakelde zesversnellingsbak. De zes-in-lijn benzinemotor krijgt bi-turbotechnologie en puurt een forse 460 pk uit het blok bij 7.200 omwentelingen.

De hoogtoerige motor levert verder 550 Nm aan trekkracht dankzij de turbo’s die de motor al vanaf lage toerentallen van extra zuurstof voorzien. Dat geweld volstaat om in iets meer dan 4 seconden van 0 tot 100 km/u te spurten en de topsnelheid is begrensd op 250 km/u. Wie sneller wil, kan het M Drivers Pack aanvinken waardoor de begrenzing wegvalt en 285 km/u mogelijk moet zijn.

Klaar voor de lente

De M2 is een strikte tweedeurs coupé met vier zitplaatsen. De neus heeft een ingetogen radiatorrooster, het is vooral achteraan waar BMW alle registers opentrekt met een erg prominente bumper met extra luchtopeningen en een centrale diffuser waarin vier uitlaten zitten.

Binnenin voorziet BMW een sportieve lay-out en ook hier wordt het gebogen ‘curved’ display gebruikt om de uitgebreide connectiviteitsmogelijkheden te benutten. De nieuweling zal in de lente van volgend jaar bij de dealer staan.