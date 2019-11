Het is een publiek geheim dat BMW aan een bijkomend elektrisch berlinemodel werkt, dat is de i4 en die wordt in 2021 in de toonzaal verwacht.

Deze berline krijgt de suggestieve naam i4 wat doet vermoeden dat het om een coupémodel gaat. De tweedeurs coupévariante op basis van de populaire drieserie gaat al een tijdje als 4-Reeks door het leven. Feit is dat BMW deze logica niet meteen doortrekt naar de elektrische i-modellen, want het prototype dat wordt getoond telt vier zijdeuren. Anderzijds geeft de constructeur aan dat het nieuwe model het comfort en het gebruiksgemak van de vierdeurs Gran Coupé zou hebben en dat het typische rijplezier behouden blijft. Of we daaruit mogen afleiden dat dit model over achterwielaandrijving zal beschikken, is evenmin duidelijk. BMW wil wel kwijt dat de elektrische aandrijving 530 pk sterk zal zijn, zodat het potentieel vergelijkbaar is met dat van een M4. Dat volstaat om in ongeveer 4 seconden van 0 tot 100 km/u te kunnen spurten en een topsnelheid van 200 km/u te halen. BMW i monteert ook een krachtig laadsysteem dat stroomsterktes tot 150 kW verteert zodat je de batterij in 35 minuten voor 80% kan bijladen. Het rijbereik met één lading zou rond 600 km liggen. Dit nieuwe model zal medio 2021 op de markt komen. Voor het zo ver is, lanceert BMW vanaf volgend jaar de elektrische iX3. (Belga)