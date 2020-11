De elektrisch aangedreven BMW Motorrad Concept Definition CE 04 scooter is zowel een vervoermiddel als een communicatiemiddel voor pendelaars in de stad en moet de brug slaan tussen de analoge en digitale wereld van de gebruiker.

Met de BMW Motorrad Definition CE 04 stelt de BMW Group de bijna productierijpe BMW Motorrad Concept Link voor op #NEXTGen 2020. Met zijn elektrische aandrijving, fraai design en innovatieve connectiviteitsoplossingen wil hij nieuwe normen vestigen in het scootersegment. De elektrisch aangedreven scooter werd consequent ontwikkeld en aangepast aan de dagelijkse behoeften en vereisten van de klant, stelt de Duitse producent. Conform het motto 'Plugged to life' combineert hij de analoge wereld van de klant met het digitale universum. In combinatie met de bijbehorende intelligente rijdersuitrusting moet dat resulteren in een holistische, uiterst emotionele en nieuw ontwikkelde mobiliteitservaring.

"Elektrische mobiliteit is een centrale pijler voor de BMW Group en onze duurzaamheidsstrategie steunt consequent op deze technologie. Ook elektrische aandrijfsystemen vormen een actueel thema voor BMW Motorrad, vooral voor de stad", aldus Edgar Heinrich, designverantwoordelijke bij BMW Motorrad. "Sinds 2013 zijn we pionier op dit gebied met de BMW C Evolution scooter. De BMW Motorrad Definition CE 04 is een logisch vervolg op de strategie inzake elektrische mobiliteit voor stedelijke agglomeraties. Hij geeft concreet aan hoe een eigentijds seriemodel er zou kunnen uitzien en hoe we de elektrische mobiliteit op twee wielen in grootstedelijke gebieden zowel technisch als visueel naar een nieuw niveau zullen tillen."

Zowel op het vlak van design als qua digitaal gebruik focust de BMW Motorrad Definition CE 04 steeds op praktische en gebruiksvriendelijke oplossingen. BMW Motorrad ziet veel potentieel in de interactie tussen voertuig en rijdersuitrusting in termen van veiligheid, comfort en emotionele ervaring. De rijder is via zijn smartphone verbonden met zijn omgeving via de BMW Motorrad Definition CE 04. Zijn 10,25"-scherm is het grootste tot nog toe in het scootersegment en fungeert als interface tussen de digitale en analoge werelden van de rijder.(Belga)

Met de BMW Motorrad Definition CE 04 stelt de BMW Group de bijna productierijpe BMW Motorrad Concept Link voor op #NEXTGen 2020. Met zijn elektrische aandrijving, fraai design en innovatieve connectiviteitsoplossingen wil hij nieuwe normen vestigen in het scootersegment. De elektrisch aangedreven scooter werd consequent ontwikkeld en aangepast aan de dagelijkse behoeften en vereisten van de klant, stelt de Duitse producent. Conform het motto 'Plugged to life' combineert hij de analoge wereld van de klant met het digitale universum. In combinatie met de bijbehorende intelligente rijdersuitrusting moet dat resulteren in een holistische, uiterst emotionele en nieuw ontwikkelde mobiliteitservaring."Elektrische mobiliteit is een centrale pijler voor de BMW Group en onze duurzaamheidsstrategie steunt consequent op deze technologie. Ook elektrische aandrijfsystemen vormen een actueel thema voor BMW Motorrad, vooral voor de stad", aldus Edgar Heinrich, designverantwoordelijke bij BMW Motorrad. "Sinds 2013 zijn we pionier op dit gebied met de BMW C Evolution scooter. De BMW Motorrad Definition CE 04 is een logisch vervolg op de strategie inzake elektrische mobiliteit voor stedelijke agglomeraties. Hij geeft concreet aan hoe een eigentijds seriemodel er zou kunnen uitzien en hoe we de elektrische mobiliteit op twee wielen in grootstedelijke gebieden zowel technisch als visueel naar een nieuw niveau zullen tillen."Zowel op het vlak van design als qua digitaal gebruik focust de BMW Motorrad Definition CE 04 steeds op praktische en gebruiksvriendelijke oplossingen. BMW Motorrad ziet veel potentieel in de interactie tussen voertuig en rijdersuitrusting in termen van veiligheid, comfort en emotionele ervaring. De rijder is via zijn smartphone verbonden met zijn omgeving via de BMW Motorrad Definition CE 04. Zijn 10,25"-scherm is het grootste tot nog toe in het scootersegment en fungeert als interface tussen de digitale en analoge werelden van de rijder.(Belga)