BMW Group test samen met het Vlaams Verkeerscentrum, Be-Mobile en MAPtm de komende maanden een nieuwe 'slimme tunnel service' op de ring rond Antwerpen.

In de Antwerpse regio kan snelwegverkeer via twee tunnels de Schelde oversteken: de Kennedytunnel en de Liefkenshoektunnel. De Kennedytunnel is de drukste tunnel van Vlaanderen met gemiddeld 160.000 voertuigen per dag. Op werkdagen staat daar in de richting van Nederland gedurende meer dan 11 uur file. De Liefkenshoektunnel, een toltunnel, is vaak minder druk. Hij verwerkt dagelijks gemiddeld 40.000 voertuigen. Het doel van het proefproject is om na te gaan of een nieuwe slimme tunnel service de oververzadigde Kennedytunnel kan ontlasten en de verkeersdruk evenwichtiger kan verdelen over de beide Scheldetunnels van de Antwerpse ring.

Tijdens het proefproject zullen weggebruikers die de Kennedytunnel op hun weg hebben liggen, bij grote verkeersdrukte in die tunnel, proactief een alternatieve route via de Liefkenshoektunnel voorgesteld krijgen. Wanneer zij die aangeboden omleiding in hun navigatiesysteem accepteren, ontvangen ze meteen een digitale voucher waarmee ze gratis door de Liefkenshoektunnel kunnen rijden. De testen worden gedaan door bepaalde gebruikers van het BMW-navigatiesysteem en de Be-Mobile-verkeersapp (Flitsmeister).

De beslissing om het systeem met de voucher te activeren wordt genomen door het Vlaams Verkeerscentrum, dat het verkeer in de tunnels in monitort, op basis van real time verkeersmetingen van MAPtm. De partners zijn nog op zoek naar testers.

BMW-rijders dienen te beschikken over een navigatiesysteem 'Professional' én een boordcomputer met BMW Operating System 6, te herkennen aan de zesdelige tegelstructuur. Via de BMW registratiewebsite worden de technische voorwaarden afgestemd. (Belga)