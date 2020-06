De Individual-afdeling van BMW nam de 8 Reeks grondig onder handen en dat leverde de exclusieve 'Golden Thunder Edition' met opvallende goudkleurige accenten op.

BMW Individual zorgt voor de personalisatie van de Beierse voertuigen en dat levert vaak prachtige creaties op. Een nieuw pareltje is de 8 Reeks 'Golden Thunder Edition' waarvan zowel het koetswerk als het interieur grondig werden aangepakt.

Zoals de naam laat verlaten werd kwistig omgesprongen met gouden accenten op het koetswerk dat naar keuze in glanzend Sapphire Black metallic of mat Frozen Black metallic wordt gelakt. Het meest in het oog springen de 'gouden' striping, 20" velgen of spiegelkappen die instaan voor de onmiskenbare look van deze BMW. Ook het interieur kreeg een specifieke behandeling met een gouden tint voor onder meer de middentunnel en de stiksels van het zwarte leder, terwijl op de hoofdsteunen een specifiek embleem prijkt.

De Golden Thunder Edition is verkrijgbaar als 840i, M850i en 840d op zowel de Coupé, de Cabriolet als de Gran Coupé en heeft steeds vierwielaandrijving. De beperkte productie gaat in september van start. Over de prijs werd nog niet gepiept.(Belga)

