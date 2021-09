BMW-topman Oliver Zipse heeft maandag een auto voorgesteld die volledig gebouwd werd uit gerecycleerde materialen en hernieuwbare grondstoffen. 'BMW wil de meest duurzame autofabrikant ter wereld worden', zo zei Zipse maandagochtend tijdens het autosalon IAA in München.

De BMW i Vision Circular is niet zomaar een designstudie, maar volgens de topman 'de manier van denken waarmee we de nieuwe generatie ontwikkelen, de elektrische voertuigarchitectuur voor de modelgeneraties vanaf 2025'.

Het koetswerk van de kleine auto bestaat uit gerecycleerd ongeverfd aluminium en staal. 'Op die manier kan het perfect weer gerecycleerd worden', aldus hoofddesigner Adrian van Hooydonk.

Chroom, spijlen, sierstrips en versieringen werden weggelaten. Het BMW-logo werd eenvoudigweg in het metaal gelaserd.

Lees verder onder de foto

BMW i Vision Circular. © Belga Image

Ook in de auto is geen spoor van chroom of leder te vinden, enkel gerecycleerde materialen. Die zijn met pluggen en schroeven verbonden, zodat de materialen bij het recycleren makkelijk verwijderd en hergebruikt kunnen worden. 'Het vermijden van composietmaterialen is erg belangrijk', aldus Zipse.

De i Vision Circular heeft ook geen schermen: voor de bestuurder wordt belangrijke info op de voorruit weergegeven.

Het is BMW overigens niet enkel om klimaat en milieu te doen, maar ook om het financiële aspect, nu grondstoffen schaarser en duurder worden. Zo rekent de autobouwer dit jaar op extra kosten van minstens een half miljard euro voor grondstoffen.

