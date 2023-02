BMW start bijkomende batterijproductie in Leipzig

BMW zorgt voor een heroriëntering van de productiesite in Leipzig waar tot voor kort de i3 werd gebouwd. In Leipzig wordt vooral in batterijproductie geïnvesteerd om aan de groeiende vraag naar elektrische modellen te kunnen blijven voldoen.

Volledig productieproces in eigen huis

De assemblagefabriek van Leipzig heeft ervaring met elektromobiliteit, want er rolde eerder de eerste volledig elektrisch aangedreven BMW i3 van de band. Vandaag wil het merk met de wit-blauwe propeller er vooral batterijen gaan assembleren. Daarbij komt ook een celcoatinglijn, wat een van de belangrijke stappen is in batterijproductie. In totaal worden er vijf celcoatinglijnen voorzien. Tegen 2024 moet er nog een derde assemblagelijn voor batterijunits bijkomen, naast de twee lijnen die vandaag reeds operationeel zijn. Tegen die tijd zal men alle stappen in de batterijfabricage van tractiebatterijen voor elektrische voertuigen ter plaatse kunnen uitvoeren. Voor BMW is dit belangrijk omdat het merk zich heeft voorgenomen dat tegen 2030 de helft van alle nieuwe modellen over een elektrische aandrijving zullen beschikken. BMW investeert in de productiesite van Leipzig ongeveer 800 miljoen euro om er batterijen voor de i4, de iX1 en de iX te kunnen vervaardigen.

Nog meer EV’s

Verder geeft BMW ook aan dat het extra productiecapaciteit gaat voorzien voor elektrische modellen. De ‘Neue Klasse’ zal immers ook in de Mexicaanse productiesite van San Luis Potosi worden geassembleerd. De Duitse constructeur injecteert 800 miljoen euro om er de nieuwe elektrische modellen te gaan bouwen. Er komt eveneens een assemblagelijn voor hoog voltage batterijen. Deze nieuwe activiteiten zullen ongeveer duizend bijkomende jobs