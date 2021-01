BMW ziet potentieel in de groeiende interesse voor simracen en steunt voortaan een van de Belgische topteams, Sector One.

Esport, de wereld van computer-, online en simulatiegames, wint sterk aan populariteit, vooral bij jongeren, en kan intussen rekenen op hoogstaande nationale en internationale competities. Steeds meer gamers uit zowat alle landen doen aan esport of aan populaire offline events die overal ter wereld worden gehouden. Vandaar dat ook steeds meer bedrijven zich aan esport verbinden, als partners van events of als sponsor van deelnemers of teams. Zo sloot BMW Group Belux zopas een sponsorovereenkomst met Sector One, het beste esportsteam van België. Het bedrijf mikt daarmee op de naar schatting 1 miljoen Belgen die geboeid zijn door dit snelgroeiende fenomeen.

'Door dit sponsorship zullen de spelers van Sector One niet alleen in stijl kunnen afreizen naar de verschillende toernooien en evenementen, we gaan ze ook actief ondersteunen om er voor te zorgen dat het team en de spelers zich nog verder kunnen profileren als het beste wat België te bieden heeft', stelt marketingdirecteur Ewoud Van der Heyden van BMW Group Belux.

De samenwerking tussen BMW en de esportteams is zeer breed en gaat veel verder dan alleen sponsoring. Het merk deelt onder andere de kennis en expertise van zijn ingenieurs en ontwerpers, om zo de ontwikkeling van hard- en softwareproducten mogelijk te maken die perfect zijn afgestemd op de behoeften van de gamers.

Damien Rapoye, eigenaar van het Belgische topteam Sector One, kijkt alvast uit naar 2021: 'Als fervent BMW-fan geloof ik dat deze samenwerking een perfecte match is om onze successen verder uit te bouwen. We kunnen samen het lokale esports-ecosysteem laten verderbouwen op de globale strategieën om op kleinere schaal ook succes te boeken. Het doel is alvast om onze Belgische League of Legends-titel in 2021 te verdedigen, en we kijken ernaar uit om met ons team nog meer innovatieve content uit te brengen voor de esports community.'

Esport, de wereld van computer-, online en simulatiegames, wint sterk aan populariteit, vooral bij jongeren, en kan intussen rekenen op hoogstaande nationale en internationale competities. Steeds meer gamers uit zowat alle landen doen aan esport of aan populaire offline events die overal ter wereld worden gehouden. Vandaar dat ook steeds meer bedrijven zich aan esport verbinden, als partners van events of als sponsor van deelnemers of teams. Zo sloot BMW Group Belux zopas een sponsorovereenkomst met Sector One, het beste esportsteam van België. Het bedrijf mikt daarmee op de naar schatting 1 miljoen Belgen die geboeid zijn door dit snelgroeiende fenomeen.'Door dit sponsorship zullen de spelers van Sector One niet alleen in stijl kunnen afreizen naar de verschillende toernooien en evenementen, we gaan ze ook actief ondersteunen om er voor te zorgen dat het team en de spelers zich nog verder kunnen profileren als het beste wat België te bieden heeft', stelt marketingdirecteur Ewoud Van der Heyden van BMW Group Belux.De samenwerking tussen BMW en de esportteams is zeer breed en gaat veel verder dan alleen sponsoring. Het merk deelt onder andere de kennis en expertise van zijn ingenieurs en ontwerpers, om zo de ontwikkeling van hard- en softwareproducten mogelijk te maken die perfect zijn afgestemd op de behoeften van de gamers.Damien Rapoye, eigenaar van het Belgische topteam Sector One, kijkt alvast uit naar 2021: 'Als fervent BMW-fan geloof ik dat deze samenwerking een perfecte match is om onze successen verder uit te bouwen. We kunnen samen het lokale esports-ecosysteem laten verderbouwen op de globale strategieën om op kleinere schaal ook succes te boeken. Het doel is alvast om onze Belgische League of Legends-titel in 2021 te verdedigen, en we kijken ernaar uit om met ons team nog meer innovatieve content uit te brengen voor de esports community.'