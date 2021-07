BMW Belux heeft de voorbij week 23 nieuwe BMW's en Mini's voor een totaalbedrag van ruim 1 miljoen euro aan technische scholen geschonken. Deze voertuigen zullen in technische scholen worden gebruikt om leerlingen automechanica te laten kennismaken met de nieuwste technologieën, zoals bijvoorbeeld elektrische en hybride aandrijvingen.

BMW gaat als premiummerk elk jaar opnieuw op zoek naar nieuw talent om de werkplaatsen te bevolken. Dat is een complex verhaal want de vraag naar hoogopgeleide technici is hoger dan het aanbod en het kwaliteitsniveau van talent dat ons beroeps- en technisch onderwijs kan aanleveren. Ons onderwijssysteem kan slechts met mondjesmaat de technologische revoluties in autoland bijbenen, hoewel de overheid via sturende maatregelen de autosector aan een veel sneller tempo laat veranderen. Denk bijvoorbeeld aan de invoering van elektrische bedrijfswagens vanaf 2026. Vooral de evoluties van elektronische rijhulpsystemen, connectiviteit en (semi-) elektrische aandrijfsystemen nemen een vlucht. Om te voorkomen dat aspirant-automonteurs in hun opleiding slechts praktijkopleiding kunnen opdoen met gedateerde autotechnologie (lees: klassieke verbrandingsmotoren), schenkt BMW 23 gloednieuwe voertuigen aan technische scholen, verspreid over heel het land. BMW Belux werkt overigens al jaren samen met ruim 300 technische scholen. Bovendien organiseert de invoerder sinds 2013 gedurende de zomermaanden een summer school voor 180 studenten en leraars. Gedurende het schooljaar genieten leerlingen elk jaar ook 2.400 lesuren in het trainingscentrum van BMW. Voor de constructeur is dit een grote inspanning maar het blijkt een zinvolle investering in de toekomst, want via deze contacten kan men later ook goed opgeleid talent aantrekken naar de BMW-ateliers via stageplaatsen en later ook startbanen.