BMW recycleert batterijen

In de Duitse fabriek van Parsdorf werkt BMW aan eigen batterijproductie. Daar wil de Zuid-Duitse constructeur ook batterijen op celniveau gaan ontwikkelen en produceren.

Tot nu toe bleef Europese batterijproductie in grote lijnen beperkt tot het assembleren van batterijpacks op basis van batterijcellen die door een derde partner (veelal van Chinese origine) werden geleverd. Daar wil BMW resoluut vanaf want in Parsdorf liep de eerste, zelf ontwikkelde, batterijcel van de productieband. Het gaat nog om een preproductiemodel. De cilindervormige batterijcel is 9,5 cm lang en 4,6 cm breed en de cellen zullen worden gebruikt in de volledig elektrische BMW Neue Klasse die vanaf 2025 op de markt komt.

Schaarste

Deze nieuwe batterijfabriek is complementair met de bestaande site die in de buurt van de hoofdzetel in München is gevestigd. De nieuwe site van Parsdorf biedt werk aan 80 mensen en voor de opstart was een investering van 170 miljoen euro nodig. BMW wil ook investeren in doorgedreven recyclagemogelijkheden voor tractiebatterijen van zijn auto’s.

Door al in de conceptfase rekening te houden met de latere recyclageprocessen, kan men niet enkel kosten sparen, maar ook optimaal gebruik maken van schaarse ertsen. In de meest recente, experimentele batterijen die BMW ontwikkelt, worden al gerecycleerde materialen gebruikt wat de druk op schaarse elementen zoals lithium of kobalt vermindert.