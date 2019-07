De BMW R NineT/ 5 is een exclusief neoretromodel om de 50e verjaardag van de /5-reeks én 50 jaar productie in Spandau te vieren.

De gelimiteerde oplage van tien exemplaren van de BMW R NineT /5 voor de Belgische en Luxemburgse markt dreigt dan ook een collectors item te worden. Deze motorfiets brengt een mooi eerbetoon aan de iconische /5-reeks die vanaf 1969 in Berlijn werd gebouwd. Toen gingen in de nieuwe fabriek 400 werknemers aan de slag om de nieuwe /5-modellenreeks te vervaardigen: R 50/5, R 60/5 en R 75/5, die uitpakten met een nieuw ontworpen chassis, een nieuwe krachtbron en een fris design. Dit in combinatie met een dynamisch rijgedrag en een degelijk rijcomfort maakte van /5-reeks vrijwel meteen een groot succes.

De remake van deze /5-reeks, de R NineT /5, maakt uiteraard gebruik van tal van stijlelementen van het originele model, zoals de kniesteunen, de prachtige blauwmetaal lak met smoke effect, verchroomde spiegels en uitlaten, het zadel met de dubbele zitting en de spaakvelgen.

De technische basis is daarentegen op en top modern met een luchtgekoelde 1.170 cc tweecilinder boxermotor met 110 pk die aan de Euro 4-emissienorm voldoet, een remsysteem met schijven en ABS en verwarmde handgrepen.(Belga)