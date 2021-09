BMW heeft de gewoonte om in het najaar updates door te voeren. Vooral het gamma van de 4-Serie cabrio en dat van de compacte X-modellen wordt nu aangepast.

De BMW 4-Reeks cabrio zal vanaf november 2021 beschikbaar zijn als 440i, waarvan de drieliter zescilinder lijnmotor 374 pk levert. Met dank aan de mild hybride (48 V) technologie is een gemiddeld verbruik vanaf 7,7 l/100 km mogelijk en de CO 2 -uitstoot bedraagt 175 g/km. Deze motor stuurt zijn vermogen via een achttrapsautomaat naar de achteras waardoor een spurtje van 0 tot 100 km/u in 5,2 seconden lukt.

De M440d xDrive combineert een zescilinder dieselmotor (340 pk - 700 Nm) met 48 Volt mild hybride technologie en vierwielaandrijving waardoor de spurtoefening tot 100 km/u in 5 tellen lukt. De 430i xDrive is de snelste viercilinder turbomotor, goed voor 245 pk. Met deze tweeliter turbo klokt hij de spurt vanuit stilstand naar 100 km/u in iets meer dan zes seconden af.

De zuinigere en fiscaal interessantere viercilindermotor mist het verfijnde karakter van de zes-in-lijn motoren, maar boet nauwelijks in op vlak van absolute prestaties. Deze motoren worden overigens overgenomen van de 4-Reeks coupéversie.

Verder hebben de compacte X1 en X2 SUV-modellen altijd de automatische achttraps Steptronic-automaat. Die schakelt niet alleen boterzacht, hij blijkt in de praktijk ook zuiniger omdat de transmissie snel opschakelt en de wagen het aanzienlijke koppel van de 18d-motor bij lage toerentallen volledig kan benutten.

