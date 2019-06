nieuws

BMW opent in Mexico nieuwe fabriek voor 3-Reeks

De Duitse autobouwer BMW heeft zijn eerste fabriek in Mexico geopend, waar de 3-Reeks gebouwd zal worden. Het Duitse bedrijf investeerde meer dan een miljard dollar (887 miljoen euro) in de bouw van de fabriek in het centrum van Mexico.

© belga