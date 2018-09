BMW ontwikkelt zelfrijdende motorfiets

De eerste autonome motorfiets van het Duitse merk werd vorige week gepresenteerd op de BMW Motorrad Techday 2018. Daar reed een R 1200 GS reed zijn eerste rondjes voor de verzamelde journalisten op het testterrein in Miramas, in Zuid-Frankrijk. Dit voertuig rijdt zelfstandig, versnelt, draait over de kronkelende testbaan en vertraagt zelfstandig tot stilstand.

Wordt daarmee de motorrijder binnenkort overbodig? Toch niet. Deze technologie heeft vooral tot doel als platform te dienen voor de verdere ontwikkeling van systemen die bijdragen tot veiliger, comfortabeler en plezieriger motorrijden. Met dit prototype wil BMW bijkomende kennis vergaren op vlak van rijdynamiek om gevaarlijke situaties nog vroeger op te merken en zo de bestuurder bij te staan met aangepaste veiligheidssystemen. Bijvoorbeeld op kruispunten of bij noodremmanoeuvres. Hierbij wordt ook beroep gedaan op technologie die reeds op de zelfrijdende auto's van BMW wordt gebruikt.(Belga)