BMW ontwikkelt batterijtechnologie met Northvolt en Umicore

Het gaat niet alleen over het bedenken van batterijen die betere prestaties geven, de samenwerking moet vooral de volledige levenscyclus van de batterij optimaliseren. Autobatterijen bevatten vandaag veel lithium en kobalt en dat zijn niet alleen dure en schaarse grondstoffen, het is ook een duur en complex proces om ze te recycleren. Dat is meteen de reden waarom autoconstructeur hun 'gebruikte' batterijen maar wat graag een tweede leven geven als huisbatterij, waarbij ze worden ingezet om stroom uit bijvoorbeeld zonnepanelen op te slaan.

Zo kan men de recyclage nog een tijdje uitstellen. De nieuwe generatie die BMW samen met Umicore en Northvolt zal ontwikkelen, worden vanaf het concept intelligent ontwikkeld zodat ze niet alleen uitstekend presteren, maar ze krijgen eveneens een design waardoor ze na gebruik makkelijk te ontmantelen zijn zodat de kostbare grondstoffen kunnen worden hergebruikt.(Belga)