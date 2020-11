Ook bij BMW gaat de elektrificatie onverstoord verder. In 2021 brengt het Duitse merk een 100% elektrische SUV op de markt met een vermogen van 500 pk en een rijbereik van 600 kilometer.

Even indrukwekkend als het vermogen en de actieradius is de wel heel bombastische stijl van deze SUV met een oversized grille in de neus en een lijnenspel dat niet meteen als elegant bestempeld kan worden. Deze designelementen doken al op de X7 en de 4 Reeks op, maar werden hier nog naar een hogere dimensie getild. Maar goed, over smaak en kleuren moet niet gediscussieerd worden. De iX heeft de afmetingen van een X5 , zeg maar een ruime SUV, en is duidelijk afgeleid van de BMW Vision iNext concept car die al in 2018 werd getoond. Ondanks het ruwe lijnenspel, is deze SUV toch zeer gestroomlijnd met een luchtweerstandcoëfficiënt van 0,25, die moet bijdragen tot de efficiëntie van de elektrische aandrijflijn. Die bestaat uit twee elektromotoren met een totaalvermogen van 500 pk en een accupakket van 100 kWh, dat een rijbereik van ruim 600 kilometer moet verzekeren. Ook de prestaties zijn indrukwekkend met een sprint van 0 naar 100 km/u in amper 5 seconden, terwijl het verbruik volgens BMW slechts 21 kWh per 100 kilometer bedraagt. Ook het interieur heeft een aparte, maar gelukkig minder extravagante stijl met een dashboard met twee grote displays, een afgevlakt stuurwiel en een elektromechanisch verduisterbaar panoramisch dak. Uiteraard zal de BMW iX voorzien zijn van alle recente technologiesnufjes, inclusief de mogelijkheid tot autonoom rijden. Deze opzichtige elektrische SUV zal in de tweede helft van 2021 in de Belgische showrooms opduiken. (Belga)

