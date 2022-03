BMW lijft Alpina in en daarmee is het voortbestaan van de verfijnde en sportieve BMW-afgeleiden verzekerd.

Alpina heeft decennialang een erg bijzonder statuut gehad. Hoewel velen Alpina zagen als een Duitse tuner, was het in werkelijkheid een constructeur. Een belangrijke nuance want met het statuut constructeur mag je ook eigen producten en motoren ontwikkelen. Kenners weten bovendien dat een Alpina-model nergens een witblauwe propeller draagt. In de plaats van dat BMW-logo hebben de Alpina's een eigen embleem en ook de modelbenamingen wijken af van wat BMW op de kofferklep kleeft.

In de late jaren zestig kreeg Alpina het statuut constructeur en het merk bouwde de voorbije vijftig jaar op een zeer succesvolle manier exclusieve en sportieve modellen die net iets anders uitvielen dan wat BMW in zijn sportieve portfolio aanbood. Zo waren de Alpina's iets minder extreem - maar daarom niet minder snel - dan de M-modellen. Bovendien leverde Alpina bijzonder performante breakmodellen (touring).

Kleine speler

Het feit dat BMW Alpina inlijft, gebeurt niet omwille van economische redenen want Alpina doet het bijzonder goed en kan rekenen op een trouw cliënteel. Toch wordt het voor een kleine constructeur moeilijker om aan alle regels te voldoen. Vooral de strenger wordende uitstootnormen en de bijhorende WLTP-homologatieprocedures zijn complexer geworden en vallen makkelijker te organiseren als grote speler.

Alpina en BMW werken al jaren zeer nauw samen bij de ontwikkeling van de modellen want elke Alpina ontstaat op de assemblagelijn van BMW en wordt later in het Alpina hoofdkwartier in het Duitse Buchloe aangepast. Door de overname is het voortbestaan van Alpina verzekerd en mogen we ons in de toekomst wellicht ook aan opmerkelijke geëlektrificeerde wagens verwachten.

