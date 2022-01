Omwille van ecologische redenen schrapt ook BMW de grootste en gulzigste motoren uit zijn gamma. Dit betekent het einde van 35 jaar V12 dat gevierd wordt een beperkte reeks van de M760i xDrive.

Het klimaatplan het ook zijn gevolgen voor de auto-industrie die zuinigere en op termijn volledig elektrische modellen moet produceren. Dat merk je nu al aan het aanbod waaruit beetje bij beetje de grootste, krachtigste en gulzigste motoren verdwijnen. Dit betekent dus ook het einde van enkele technologische pareltjes zoals de V12 die al sinds 1987 de topmodellen van de Beierse constructeur aandreef. Maar daar komt binnen enkele maanden een einde aan.

De BMW M760 Li 'Final V12'. © GF

Collector's item

Het verhaal van de BMW V12 begon in 1987 met de 750i 'E32' die werd aangedreven door 300 pk sterke 5 liter-motor en dat wordt in juni van dit jaar afgesloten. Dit gebeurt met een beperkte reeks van 12 genummerde exemplaren met de naam 'Final V12' op basis van de M760i xDrive die intussen 610 pk puurt uit zijn 6,5 liter biturbo en daarmee de spurt van 0 tot 100 km/u in 3,7 seconden afwerkt.

Deze laatste reeks van de twaalfpitter zal met zowat alle optiepakketten van de 7 worden uitgerust en heeft naast zijn specifiek nummerplaatje dat aangeeft welke van de 12 geproduceerde exemplaren je bekijkt, ook een zeer exclusief prijskaartje van een goede 180.000 euro. Dat is zeer veel geld, maar wellicht zullen de gefortuneerde autoliefhebbers erop rekenen dat hun M760i xDrive 'Final V12' een collector's item wordt dat nog sterk in waarde stijgt eens de elektrificatie is ingezet.

De beperkte reeks 'Final V12' zwaait de 12-cilinder uit. © GF

Het klimaatplan het ook zijn gevolgen voor de auto-industrie die zuinigere en op termijn volledig elektrische modellen moet produceren. Dat merk je nu al aan het aanbod waaruit beetje bij beetje de grootste, krachtigste en gulzigste motoren verdwijnen. Dit betekent dus ook het einde van enkele technologische pareltjes zoals de V12 die al sinds 1987 de topmodellen van de Beierse constructeur aandreef. Maar daar komt binnen enkele maanden een einde aan.Het verhaal van de BMW V12 begon in 1987 met de 750i 'E32' die werd aangedreven door 300 pk sterke 5 liter-motor en dat wordt in juni van dit jaar afgesloten. Dit gebeurt met een beperkte reeks van 12 genummerde exemplaren met de naam 'Final V12' op basis van de M760i xDrive die intussen 610 pk puurt uit zijn 6,5 liter biturbo en daarmee de spurt van 0 tot 100 km/u in 3,7 seconden afwerkt.Deze laatste reeks van de twaalfpitter zal met zowat alle optiepakketten van de 7 worden uitgerust en heeft naast zijn specifiek nummerplaatje dat aangeeft welke van de 12 geproduceerde exemplaren je bekijkt, ook een zeer exclusief prijskaartje van een goede 180.000 euro. Dat is zeer veel geld, maar wellicht zullen de gefortuneerde autoliefhebbers erop rekenen dat hun M760i xDrive 'Final V12' een collector's item wordt dat nog sterk in waarde stijgt eens de elektrificatie is ingezet.