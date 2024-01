BMW München gaat puur elektrisch

Het Duitse merk zal in zijn heimat vanaf 2027 geen modellen met verbrandingsmotoren meer assembleren.

De energietransitie brengt uiteraard ook voor de auto-industrie zeer ingrijpende veranderingen mee. Zo moet heel het productieapparaat omgevormd worden om de volgende jaren altijd meer elektrische voertuigen te produceren. Vaak wordt daarmee ook een pagina in de merkhistoriek afgesloten.

Zo ook bij BMW dat in zijn fabriek in München vanaf 2027 nog alleen volledig elektrische modellen met batterijen zal produceren. Voertuigen met verbrandingsmotoren worden voortaan elders geassembleerd. De fabriek in München speelde een belangrijke rol toen in het naoorlogse Duitsland de autoproductie weer volop op gang kwam. Daar liep in 1952 de BMW 501 al van de band en nog altijd wordt de 3 Reeks er geproduceerd.

Investeringen

Maar daar komt nu dus na 75 jaar een einde aan. BMW investeert maar liefst 650 miljoen in München om volledig over te schakelen op de productie van de elektrische voertuigen van de Neue Klasse vanaf 2027. Nu lopen er trouwens ook al EV’s van de band, waaronder de i4. Dit betekent natuurlijk niet het absolute einde van de productie van modellen met verbrandingsmotoren bij BMW. Die assemblage zal nog enkele jaren lopen in de andere fabrieken in Europa en de Verenigde Staten.