Nooit eerder werden zoveel BMW motorfietsen verkocht in België en Luxemburg als in 2020. En ook in 2021 wil het Duitse merk doorgaan op dit elan met een uitgebreid modellenoffensief.

"Dit succes is enerzijds het resultaat van voortdurende innovatie en de uitbreiding van het assortiment van BMW Motorrad", licht Christian Lambert, Directeur van BMW Motorrad Belux toe. "Daarnaast kunnen we ook rekenen op een dealerorganisatie die steeds klaar staat om elke uitdaging aan te gaan. Na de eerste lockdown zijn we digitaal een versnelling hoger geschakeld en van zodra de showrooms open mochten, zijn we de weliswaar verlate seizoenstart begonnen. We weten nu al dat we nog meer motoren zullen hebben afgeleverd aan klanten in 2020 dan vorig jaar, en dus opnieuw een record jaar zullen noteren." BMW Group Belux organiseert begin 2021 een ongeziene combinatie van een fysiek en digitaal commercieel offensief. Het initiatief komt er ter vervanging van de deelname aan het jaarlijkse auto- en motorsalon in Brussel, dat geannuleerd werd. Onder andere de nieuwe BMW R 1250 RT en de BMW M 1000 RR zullen tijdens dit initiatief in Europese première te ontdekken zijn, net als de BMW Definition CE 04. Tijdens live broadcasting sessies met o.a. Timo Resch, head Sales & Marketing bij BMW Motorrad, zal de kijker meer inzicht krijgen in de toekomst van het merk. (Belga)

