Op 16 juni nodigt BMW Motorrad alle motorfanaten uit voor de BMW Motorrad Day 2019 op de Grote Markt van Nijvel. Een niet te missen afspraak voor liefhebbers van de Beierse tweewielers.

Onder de slogan 'Make Life A Ride' brengt BMW Motorrad zowel de nieuwste modellen als de handgemaakte custom bikes van de BMW Motorrad Dealer Clash 2019 samen. Op het programma staat ook de nodige animatie met de MotoGP-wedstrijd op groot scherm, een gymkhana behendigheidsparcours, een zoekrally in de streek, een barbier en verschillende foodtrucks.

Verder kunnen liefhebbers van het huidige gamma in zes verschillende leefwerelden (Sport, Tour, Adventure, Heritage, Urban Mobility en Roadster) de nieuwste technologieën ontdekken. Maar liefst 27 verschillende modellen uit het volledige gamma zijn voorzien voor testritten. Hiervoor moet men zich wel vooraf te registreren op de eventsite via www.bmw-motorrad.be.

In maart 2019 toonden alle BMW Motorrad concessies hun handgemaakte creatie op basis van een BMW R nineT in de BMW Brand Store in Brussel. Deze unieke bikes worden nu een laatste keer opnieuw samengebracht in Nijvel. Het unieke van de 2019-editie, is dat alle motoren ook straatlegaal zijn. De eerste 2000 ingeschreven aanwezigen krijgen een uniek BMW Motorrad Day 2019 t-shirt.(Belga)