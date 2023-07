BMW met head-up display voor de motor

BMW Motorrad lanceert de ConnectedRide Smartglasses, een motorbril met een geïntegreerde head-up display zoals we die in auto’s kennen. Relevante informatie komt niet de voorruit, wel op het brilglas.

Motorrijders hoeven niet langer naar een klein (navigatie-)schermpje te kijken dat op hun stuur en met een steuntje is vastgemaakt. Dankzij de ConnectedRide Smartglasses wordt relevante rij-informatie zoals snelheid of navigatie in het gezichtsveld van de bestuurder geprojecteerd. Voorwaarde is natuurlijk dat hij of zij deze smartbril dragen.

Via een controller aan het stuur kan de gebruiker ook door verschillende menu’s scrollen om informatie te zoeken voor de virtuele display. De geconnecteerde bril heeft een ingebouwde batterij die tot tien uur werkt wat volstaat voor nagenoeg elke motortrip. De gegevens worden geprojecteerd bovenaan het rechterglas.

Connectiviteit

Bij de bril horen twee sets glazen. De eerste set is volledig transparant voor gebruik in helmen met een verduisterend (zonne-)vizier. Er zit ook een stel donkere glazen in de verpakking om de bril ook als zonnebril te gebruiken. Er zijn verder mogelijkheden om de bril aan te passen aan een mogelijke dioptrie van de gebruiker.

BMW Motorrad biedt tevens een app zodat je de bril kan verbinden met een smartphone voor nog meer functies. Er worden twee maten van de bril voorzien (medium en large). Hij is meteen beschikbaar en kost 690 euro.